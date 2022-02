மீண்டும் அல்டிமேட்டை பற்றவைக்க கிளம்பி விட்ட வைல்ட் கார்ட் போட்டியாளர்..இனி ஆட்டம் வேற லெவல் தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் முதல் வைல்ட் கார்ட் போட்டியாளர் அறிமுகமாக இருக்கிறார்.

ஏற்கனவே பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய அதே போட்டியாளர் மீண்டும் களம் இறங்குவதால் நிகழ்ச்சி இனி சூடுபிடிக்க போகிறது என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

The first wild card competitor to make his debut on the Bigg Boss Ultimate show.Fans have been saying that the show is no longer going to heat up as the same contestant who already left the Bigg Boss Ultimate show is back on the field.