பிக்பாஸ் அல்டிமேட்:இரட்டை அர்த்தத்திலேயே பேசி தள்ளும் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி..நிரூப் செய்த திடீர் செயல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்காத வகையில் இரட்டை அர்த்தமான வார்த்தைகள் பேசப்படுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வருகிறது

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் எந்த ஒரு கட்டிங், எடிட்டிங் இல்லாததால் இப்படி அனைவருடைய சுயரூபம் தெரிகிறதா?? என்று ரசிகர்கள் குழம்பி வருகின்றனர்.

English summary

Allegations have surfaced that fans of the Bigg Boss Ultimate show unexpectedly used ambiguous words Does everyone's look like this because there is no cutting or editing on the Bigg Boss Ultimate show? That fans are confused.