விந்தணுவில் ஆபரணம்...அதற்கு சொன்ன விளக்கம்..குவியும் ஆர்டர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: தன்னுடைய கணவனின் விந்தணுவில் இருந்து ஆபரணங்களை செய்து வெளிநாட்டு பெண் அனைவரையும் வியப்படையிலே செய்திருக்கிறார். இந்த மாதிரி தான் செய்வதற்கு காரணம் என்னவென்று அவர் சொன்னதை கேட்டு பலர் இன்ப அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்களாம்.

தற்போது விதவிதமாக ஆபரணங்கள் ட்ரெண்ட் ஆவதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அதேபோல பார்க்கவும் செய்து இருக்கிறோம். ஆனால் தற்போது வெளியான இந்த புதுவிதமான நகை அனைவருக்கும் வித்தியாசமாகத்தான் இருந்து வருகிறதாம்.

கணவருடைய விந்தணுவில் இருந்து கைகளில், காதுகளில் என விதவிதமாக ஆபரணத்தை செய்து தொங்க விட்ட பெண்ணை பார்த்து நெட்டிசங்களே திகைத்துப் போய் இருக்கின்றார்களாம்.

English summary

A woman named Amanda Booth from Canada is making jewelry from her husband's sperm in a way that everyone is amazed. The woman says that this new initiative, which is currently trending, is getting a large number of orders.