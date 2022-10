உண்மை கடவுளுக்கு தெரியும், "இதை செய்யாதீர்கள்” பதிவிட்டு குதர்க்கமாக விளக்கம் கொடுத்த அர்ணவ்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமூக வலைத்தளத்தில் ஒரு சில நாட்களாக சின்னத்திரை நடிகர்களான திவ்யா மற்றும் அர்ணவ் குடும்ப பிரச்சனை பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

செவ்வந்தி சீரியலில் நடித்து வரும் திவ்யா, செல்லம்மா சீரியலில் நடித்து வரும் அர்ணவ் இவர்கள் இருவருமே மாற்றி மாற்றி குற்றச்சாட்டுகளை கூறி வருகின்றனர்.

குடும்ப பஞ்சாயத்து மீடியா பக்கம் வந்ததும் பல்வேறு தரப்பட்டவரும் தங்களுடைய கருத்துக்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் அர்ணவ் தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

இது என் ஊர்..நீ கர்நாடகாவில இருந்து வந்திருக்கே..மிரட்டும் அர்ணவ்..மகளிர் ஆணைய படியேறிய திவ்யா

English summary

Divya, who is acting in sevanthi serial, and Arnaav, who is acting in Chellamma serial, are making accusations at each other. When it comes to the media of the family panchayathu, various sources are also expressing their opinions. In this situation, Arnaav has published a post on his Instagram page.