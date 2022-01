சமையல் செய்து ரசிகர்களை கவர்ந்து இழுக்க களமிறங்கிய கத்தரி பூவழகி... கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாக இருக்கும் குக் வித் கோமாளி மூன்றாவது சீஸனில் ஒரு போட்டியாளராக அம்மு அபிராமி களமிறங்கியிருக்கிறார்.

இளைஞர்களின் கனவுக் கன்னியாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் இவருக்கு தற்போது ஆதரவு குவியத் தொடங்கிவிட்டது.

English summary

Ammu Abirami has made her debut as a contestant in the third season of Cook With Comali airing on Vijay TV.Support for her dream come true is on the rise.