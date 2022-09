உன்ன நெனச்சதும் ... கலக்கலான போட்டோ வெளியிட்டு கேப்ஷன் கொடுத்த டிடி.. ட்விஸ்ட் சூப்பர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரையில் சினிமா கதாநாயகிகளுக்கு இணையாக ரசிகர்களையும், புகழையும் பெற்றிருப்பவர் டிடி என ரசிகர்களால் செல்லமாக அழைக்கப்படும் திவ்ய தர்ஷினி. ஒயிட் கலர் சர்ட்டில் க்யூட்டான பல போட்டோகளை எடுத்து தன் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் அப்லோட் செய்துள்ளார்.

டிடி யின் இந்த போட்டோக்களை பார்த்த அவர் ரசிகர்கள் ஹார்ட்டின்களை பறக்க விட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Divya Darshini fondly known as DD is the one who has got fans and fame on par with the heroines of cinema on the small screen. She took many cute photos in a white color shirt and uploaded them on her Instagram page.Seeing these photos of DD, his fans are leaving hearts flying.