எவ்ளோ பெரிய பபுள்ஸ்.. உடைக்கலாமா.. கெஞ்சும் ரசிகர்கள்.. புன்னகையால் கொஞ்சும் தர்ஷனா!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : சின்ன குழந்தையாட்டம் பபுள்ஸ் பறக்கவிட்டு விளையாடும் தர்ஷனா அசோகனைப் பார்த்து நாங்களும் விளையாட வரலாமா என்று ரசிகர்களும் வம்பிழுத்து வருகின்றனர்.

ஜீதமிழ் அனுவா இது !!?என்று சொல்றமாதிரி மாடர்ன் உடையில் கும்முனு வந்தாலும் அமைதியின் சொரூபமாக இவர் விளையாடும் விளையாட்டை பார்க்க இரண்டு கண்கள் போதாது என பெருமூச்சுவிட்டு ஏங்குகின்றனர்.

'அரும்பாக்கத்தில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை இடிக்க வேண்டாம்..' சென்னை மாநகராட்சி உத்தரவு

டாக்டரம்மா நடிகை மட்டுமல்ல நான் குழந்தையும் தான் என்று நிரூபித்து விட்டார் என்று கமெண்ட்ஸ்கள் பறந்து வருகிறது.

English summary

Neethane En Pon vasantham serial Dharshana Ashokan has posted a video in which she is playing with soap bubbles and the video has gone viral.