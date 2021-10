பசியால் தவித்த பிரியங்கா...ஆறுதல் கூறிய அண்ணாச்சி...இதுக்கே இப்படியா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நிகழ்ச்சி தொடங்கிய 20 நாளுக்குள் பிரியங்கா செய்த அலப்பறை வைரலாக பரவி வருகிறது.

சாப்பாட்டின் முக்கியத்துவத்தை பிக்பாஸ் போட்டியாளர்களுக்கு நன்றாக புரிய ஆரம்பித்து விட்டது போல.

நினைத்த நேரத்தில் விதவிதமாக சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தவர்கள் தற்போது படும்பாடு அனைவருக்கும் முன்னுதாரணமாக இருந்து வருகிறது.

English summary

Now it has been proved in Priyanka's case that if hunger comes, everything will fly away. But annachi's act of comforting it is going viral.