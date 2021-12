மடியில் குழந்தையோடு சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஃபரீனா செய்த செயல்... அசந்து போன ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: குழந்தை பிறந்த பிறகு மீண்டும் நடிக்க வந்துள்ள ஃபரீனா செய்த செயல் அனைவரையும் வியப்படையச் செய்துள்ளது.

குழந்தை பிறந்து ஒரு சில நாட்களே ஆன நிலையில் இப்படி செய்யலாமா என்று ஒருசில நெட்டிசன்கள் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஃபரீனா செய்த செயல்தான் பல பெண்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து வருகிறது என்று பலர் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Farina's return to acting after the baby was born has taken everyone by surprise.A few Netizens have been questioning whether this can be done just a few days after the baby is born.