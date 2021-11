உனக்கு புத்தி சொல்கிற அளவுக்கு எனக்கு நிறையவே புத்தி இருக்கு..இசைவாணியிடம் தாமரை வாக்குவாதம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சண்டை சச்சரவுக்கு பஞ்சமில்லாமல் இன்றைய முதல் ப்ரமோ ரசிகர்களிடம் ஆர்வத்தை தூண்டியிருக்கிறது.

இதைத்தான் எதிர்பார்த்தோம் என்று ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

4 மாவட்டங்களுக்கு அதி கனமழை.... இதெல்லாம் கைவசம் வைத்துக்கொள்வது அவசியம் மக்களே

தாமரையும் இசை வாணியும் தொடங்கும் கச்சேரி கலை கட்டுமா என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Fans have been commenting on the fight between Thamarai sevi and Isaivani in the first promo.