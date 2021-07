ராஜமாதா கெட்டப்பில் கலக்கும் கேப்ரில்லா.. ஏங்க வைக்கறீங்களே.. உருகும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : புதுயுக ராஜமாதா கெட்டப்பில் பட்டையை கிளப்பி இருக்கும் கேப்ரில்லாவிருக்கு அவருடைய ரசிகர்கள் லைக் பட்டனை தெறிக்க விட்டு வருகின்றனர்.

ஆட்டம் போட்டு போர் அடித்து விட்டது என சும்மா உம்முன்னு வந்து நின்னாலும் ஜிவ்வுனு போதையேத்துற மாதிரி இருக்கீங்க என்றும் கேப்ரில்லாவை ரசிகர்கள் பாராட்டுகின்றனர்.

செக்க சிவந்த உடையில் சிலிர்க்கவைக்கும் அழகை காட்டி பார்க்காதவர்களையும் பார்க்க தூண்டும் வகையில் இருப்பதாகவும் பலர் சிலாகித்துள்ளனர்.

English summary

Gaby looks so cute in her new getup and the photos are viral now.