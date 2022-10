நாளை ஹரிஷ் கல்யாண் திருமணம்.. கடைசி நேரத்தில் வருங்கால மனைவியை குறித்து இப்படி ஒரு பதிவா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஹரிஷ் கல்யாண் திருமணம் நாளை நடைபெற இருப்பதால் இன்று பிரஸ்மீட்டில் ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

ஹரிஷ் கல்யாண் நிச்சயதார்த்தம் இந்த மாத தொடக்கத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது.

தன்னுடைய திருமணத்திற்கு ரசிகர்கள் பலரும் வந்து கலந்து கொள்ளுமாறும் தனக்கு இதுபோல எப்போதும் சப்போர்ட் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் ஹரிஷ் கல்யாண் கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Harish Kalyan's wedding is going to take place tomorrow and today he thanked all his fans in the press meet and shared his happiness. Harish Kalyan's engagement was officially announced at the beginning of this month.