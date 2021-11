போங்க..கேளுங்க...முடியாது..ரிப்பீட்டு...அண்ணாச்சியின் அட்ராசிட்டி..அதிர்ந்த போட்டியாளர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இமான் அண்ணாச்சி ரூம் மேட்டுக்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டது அனைவரையும் முகம் சுளிக்க வைத்துள்ளது.

நேற்றைய பிக் பாஸ் எபிசோட் வைல்டுகார்டு கன்டஸ்டன்ட் ஆக வீட்டிற்கு வந்திருக்கும் சஞ்சீவ் ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் என்று கூட பார்க்காமல்... பெட்ரூம் நடுவில் உட்கார வைத்துக்கொண்டு... எங்கே அவருக்கு இடம் ஒதுக்குவது என்று... ஆரம்பமே இப்படியா..! என்று செய்வதறியாமல் சஞ்சீவ் முழித்துக்கொண்டிருந்தது பார்ப்பதற்கு பாவமாகத்தான் இருந்தது.

பிக்பாஸ் போட்டியாளராக உள்ளே நுழைந்தவுடன் இமான் அண்ணாச்சி வந்தால் தான் உள்ளே வருவேன்.. என்று சொல்லும் அளவிற்கு மரியாதை வைத்திருந்த ஒருவர் இவ்வாறு நடந்து கொள்கிறாரே..!? என மனதுக்குள்ளேயே நொந்திருப்பார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது இவர்தான்...மனம்திறந்த இசைவாணி

English summary

Though Sanjeev has shown Annachi twice as his favourite competitor and most respected manidar, Annachi does not seem to be very much involved in Sanjeev.