இருந்தேன் வறுமையில...வளர்ந்து வந்தேன் திறமையில.. கலாய்ப்பவர்களுக்கு பதில் சொன்ன இசைவாணி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தன்னை பற்றி அதிகமாக நெகட்டிவ் கமெண்டுகள் வருவதால் அதற்கு பதில் சொல்லும் விதமாக பாட்டுப்பாடி சொல்லி இருக்கிறார் இசைவாணி.

Margazhi Makkal Isai Bigg Boss Isaivani பொறிபறக்கும் Performance

இசைவாணியின் மிரட்டலான பாடலைப் பார்த்து பல ரசிகர்கள் கொஞ்சம் மிரண்டுதான் போகிறார்களாம்.

இசைவாணியின் தீவிரமான ரசிகர்கள் அவருடைய பாடல்கள் எப்போது வெளியாகும் என்று ஆர்வத்தோடு கேட்டு வருகிறார்கள்.

மீராவை புரிந்து கொண்ட கௌதம்.. புது பாதையில் திரும்பிய கண்ணான கண்ணே!!

English summary

Many fans may be a little shocked to see the Isai vani's intimidating song.Serious fans of the Isaivani are eagerly asking when his song will be released.