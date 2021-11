பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது இவர்தான்...மனம்திறந்த இசைவாணி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் யாரை அதிகமாக பிடிக்கும் என்ற ரசிகர்களின் கேள்விக்கு இசைவாணி பதிலளித்திருக்கிறார்.

சிரித்த முகமாக பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய இசைவாணி தனது ரசிகர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்துள்ளார்.

வடியாத வெள்ளத்தால் தவிக்கும் மக்கள் - சென்னையில் சனிக்கிழமை முதல் மீண்டும் கனமழை

பாவனியைப் பற்றிய ரசிகர்களின் கேள்விக்கு இவருடைய ஜாலியான பதிலை கேட்டு ரசிகர்கள் என்ஜாய் பண்ணி இருக்கின்றனர்.

English summary

Isaivani has said that she loves her work on Bigg Boss. Fans have been sending their opinions on hearing that