அண்ணாச்சியிடம் கொளுத்திப் போட்ட ஆண்டவர்...ஆனால் அது நமத்து போச்சே

oi-V Vasanthi

சென்னை: அண்ணாச்சி ஏதாவது பேச மாட்டாரா என அவரிடம் கேள்வியை கேட்ட கமல்ஹாசனின் முயற்சி தோல்வியில் முடிந்துவிட்டது.

நாம ஒன்னும் நினைக்க ஆனா அங்க வேற ஒன்னு நடந்துவிடும் அதுபோல தான் பிக்பாஸில் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிறது.

கமல்ஹாசனின் வார்த்தை விளையாட்டை நன்றாக புரிந்து கொண்டு அதில் இருந்து எஸ்கேப் ஆகிவிட்டார் அண்ணாச்சி.

ரிவ்யூ கேட்டு காண்டான அண்ணாச்சி...சாமர்த்தியமாக சமாளித்த அபிஷேக்

English summary

Iman Annachi, who made his debut on the small screen and is doing the rounds as a comedian on the silver screen, has impressed fans from all walks of life by participating as a contestant in The Bigg Boss. at this stage, kamal haasan's words to him about abhishek in yesterday's episode surprised everyone.