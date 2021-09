கையில் அதை தூக்கிப் பிடித்தபடி கலக்கும் தர்ஷா குப்தா...மிரண்டு போன ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : தீபாவளியை வரவேற்று இப்பவே பட்டாசு வெடிக்க கிளம்பி விட்ட தர்ஷா குப்தாவை பார்த்து ரசிகர்கள் மிரண்டு போய் விட்டார்கள்.

பட்டுப்புடவை சரசரக்க கையில் துப்பாக்கியை தூக்கிக் காட்டி பார்ப்பவர்களுக்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் கெத்து காட்டியிருக்கும் தர்ஷாவின் போட்டோக்கள் தாறுமாறாக பரவிவருகிறது.

புத்தாடையோடு இவர் கொண்டாடும் தீபாவளியை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் ஒரு நிமிடம் தீபாவளிதான் வந்துவிட்டதோ என்று ஏமாந்து போய்விட்டார்களாம்.

English summary

Diwali function celebrations in Dharsha gupta Saree. Even though he went from small screen to bigg screen, he posted actively on Instagram so fans have been congratulating him.