எளிமையாக வந்த கேபி...ஆர்ப்பரிக்கும் ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: மேக்கப் எதுவுமில்லாமல் முதல்முறையாக எளிமையின் உருவமாய் அமர்ந்திருக்கும் கேபியை பார்த்ததும் ரசிகர்களின் மனது எகிறி குதித்து வருகிறதாம்.

குத்துக்காலிட்டு அமர்ந்து இருக்கும் அழகைப் பார்த்ததும் குதூகலிக்கும் ரசிகர்களின் மனம் மலை போல உயர்ந்து வருகிறது

English summary

Gabriela, who went to the top of her fame after Bigg Boss, has been participating in a few reality shows that will be telecast on Vijay TV since then. While his fans were expecting him to win the Big Boss couples dance show, the result was unexpected for the fans. Now fans are sending comments to photos he posted on Instagram.