நம்ம பேச்சு உயர்ந்து இருக்கனும் மத்தவங்க எல்லாம் நமக்கு கீழ தான்.. தாமரையின் குற்றச்சாட்டு

oi-V Vasanthi

சென்னை: இன்றைய முதல் ப்ரமோவில் தாமரையும் பிரியங்காவும் மூச்சடைக்க கருத்துக்களை மாறிமாறி வீசி வருகின்றனர்.

அட இவங்க ரெண்டு பேரும் வேற மாதிரி என்று போட்டியாளர்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் இவர்கள் கலக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

ஒன்னுக்கு ஒன்னு சளைத்ததில்லை என்று சொல்வார்களே அது பிரியங்காவும், தாமரையும் தானோ என்று பலரால் சந்தேகிக்கப்படுகிறது.

Even if our speech is high, all the others must be under us... Priyanka is the only one who thinks so, lotus's next charge