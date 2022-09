பாசிட்டிவ் விமர்சனங்களை பெற்று பட்டைய கிளப்பிய தல்லுமாலா.. ரசிகர்களை குஷிபடுத்திய ரிலீஸ் அறிவிப்பு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: மலையாளத் திரை உலகின் இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய பிளாக்பஸ்டர் திரைப்படங்களில் ஒன்றான "தல்லுமாலா", திரைப்படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த அறிவிப்பு மலையாள சினிமா ரசிகர்களிடையே மகிழ்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.

இன்றைய இளைஞர்களுக்கு ஏற்ற படமாக இருப்பதாலும், ஆக்சன் மற்றும் பிளாக் காமெடி கலந்த இப்படத்தை காண ரசிகர்கள் காத்திருப்பதாக கமெண்ட்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

English summary

One of the biggest blockbuster movies of the year in the Malayalam screen world, "Thallumala", the announcement of the OTT release of the movie has brought joy among Malayalam cinema fans.