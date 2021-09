பெண் புலியாக மாறிய முல்லை...பயப்படாமல் ரசிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: மிரட்டும் உடையில் கலக்கும் பார்வையால் ரசிகர்களை பாடாய் படுத்தி இருக்கிறார் காவியா அறிவுமணி.

பார்வையில் மிரட்டல் இருந்தாலும் ரசிகர்களின் கண்களுக்கு குளுமையாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறாராம்.

அடடா இப்படி ஒரு பார்வை பார்த்தால் எத்தனை முறை வேண்டுமென்றாலும் பார்க்கலாமே என ரசிகர்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் படையெடுக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள்.

சென்னை தம்பதிகள் டெல்லியில் கைது! ரூ21,000 கோடி ஹெராயின் ஐ.எஸ். தீவிரவாதிகளுக்காக கடத்தப்பட்டதா?

English summary

kavya arivumani, who plays the role of Mullai in the Pandian store serial being telecast on Vijay TV, is doing modeling photo shoots. Post the photos of him on Instagram The photos are going viral.