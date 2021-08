என்னடா பேய்க்கதையெல்லாம் ஓட்டறீங்க.. ஷாக்கான ரசிகர்கள்.. செந்தூரப்பூவே!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : செந்தூரப்பூவே சீரியலை திடீரென்று வேற லெவலில் கலாய்த்து வரும் ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் மீம்ஸ்களைப் போட்டு தெறிக்க விட்டு வருகின்றனர்.

ஜீ தமிழில் சீரியலை இந்த சீரியலிலும் காப்பி பண்ணிட்டீங்களா என்று பலர் கேட்டு வருகின்றனர். காரணம் சீரியல் இப்போது வேறு ரூட்டில் பயணிக்க ஆரம்பித்துள்ளது.

ஃப்ளஷ்பேக்குக்கு பிறகு கதை சூடு பிடிக்குமா என்று பார்த்தால் இப்போ கதை வெறித்தனமால்ல மாறி இருக்கு .. இனி அருணாவின் ஆட்டம் வேற லெவல் தான் போல.

English summary

Senthoora Poove is a famous serial and Priya Raman is doing a good role in this. Now the story is travelling in a differnet path.