மாஸ் கெட்டப்பில் களமிறங்கும் பிரியங்கா, ராஜு... இந்த செயலை எதிர் பார்க்கலையே வியப்பில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஒளிபரப்பாக இருக்கும் பிக்பாஸ் கொண்டாட்டம் நிகழ்ச்சியில் பிரியங்கா மற்றும் ராஜூ பர்பாமன்ஸ் வேற லெவல் இருந்து வருகிறது.

மாஸான இவர்களுடைய ரீ-என்ட்ரி பார்த்து ரசிகர்கள் அசந்து போயிருக்கிறார்கள்.

English summary

Priyanka and Raju Performance are coming from a different level in the Big Boss celebration show that is airing.Fans have been amazed to see Mass re-entry.