மீண்டும் திருமணமா?? ரசிகர்களின் கேள்விக்கு குதர்க்கமாக பதில் கேள்வி கேட்ட ரச்சிதா

சென்னை: சொல்ல மறந்த கதை சீரியலில் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் ரச்சிதா ரசிகர்களிடம் கேட்ட கேள்வி பலரையும் யோசிக்க வைத்துள்ளதாம்.

மணப்பெண் அலங்காரத்தில் ரட்சிதா தற்போது இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட வீடியோவை பார்த்து ரசிகர்கள் குழப்பம் அடைந்து வருகின்றனர்.

சமூக வலைத்தளத்தில் பலரும் பல வதந்திகளை கிளப்பிக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் தன்னுடைய கேரக்டரை பற்றி ரசிகர்களிடம் ரச்சிதா கேள்வி கேட்டிருக்கிறார்.

English summary

Rachita is acting as the heroine of the serial Ettu Solla Maranda Kathi which is airing on Zee Tamil. In this situation who likes to see Rachita doing this kind of sadhana as a caption for her video?? He asked that.