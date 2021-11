இப்பதான் க்ளோஸ் ஆக நினைத்தேன் அதுக்குள்ள வந்துட்டியா?? முகத்துக்கு நேராக அபிஷேக்கை கலாய்த்த ராஜு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: அபிஷேக் வருகையால் தன் மனதில் ஏற்பட்ட தாக்கத்தை முகத்துக்கு நேராக ராஜு கூறியிருக்கிறார்.

பிரியங்காவுடன் குளோஸ் ஆக நினைத்த நேரத்தில் அபிஷேக் ரீ-என்ட்ரியை பார்த்து அதிர்ந்து போயிருக்கிறாராம் ராஜு.

மீண்டும் வந்த முதல் நாளே முதல் ப்ரமோவில் இடம்பிடித்துவிட்டார் அபிஷேக் என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Raju looked at Abhishek, who is back inside as a wild card entry in the fifth season, and thought of being a close with Priyanka. You have come at that time, he said.