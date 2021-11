ஏற்கனவே எரிந்து முடித்த நெருப்பை திரும்பவும் ஊதி பற்ற வைத்திருக்கிறாரா!? ரம்யா கிருஷ்ணன்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: . நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் தாமரையின் சிரிப்பை அழகாக இருக்கு..!என்று சொன்ன ரம்யா கிருஷ்ணன்,அவரின் கோபத்தை பார்க்க நினைத்திருப்பார் போல..!?

"அன்னைக்கு நடந்ததற்கு என்ன காரணம்?." என்று பழைய கதையை தோண்டி மீண்டும் பிரியங்கா விற்கும் தாமரைக்கும் விரிசலை உண்டு பண்ணி விட்டார்.

தனக்கு தற்பொழுது கொஞ்சம் ஞானம் வந்துவிட்டதாக சொன்ன தாமரையும் தன் தகுதி பற்றி பிரியங்கா பேசியதை நினைவூட்டியது உணர்ச்சி பொங்க கொட்டிவிட்டார்.

English summary

Ramya Krishnan, what happened to this day?." He dug up the old story and again made a crack for Priyanka and Lotus.