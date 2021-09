அதை இங்க எதிர்பார்க்காதீங்க... வேற மாதிரி அழகில் மிரட்டும் ரித்திகா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாவாடை தாவணியில் கலக்கும் ரித்திகாவை பார்த்து அசந்துபோன ரசிகர்களால் இன்ஸ்டாகிராமே ஆட்டம் கண்டு விட்டது.

அடடா என்று பார்ப்பவர்கள் எல்லாம் அசந்து போகிற மாதிரி அழகால் அனைவரையும் கட்டிப் போட்டு விட்டாரே.

மாடர்ன் உடையில் எத்தனைபேர் போட்டோ ஷூட் நடத்திக் கொண்டிருந்தாலும் ரித்திகாவின் இந்த போட்டோவுக்கு ஈடு ஆகுமா என்று ரசிகர்கள் ஆரவாரம் விட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Rithika has taken a photoshoot in The half saree as a Ganesh Chaturthi special and these photos are going viral on Instagram. Fans who have seen the photo send likes and comments to two people who are traditional.