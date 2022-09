கர்ப்பமாக இருக்கும் சன் டிவி சீரியல் நடிகை.. விஜய் டிவியில் நடிக்கும் கணவருக்காக உருக்கமான பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான கேளடி கண்மணி சீரியலின் மூலமாக பலருக்கும் பரிச்சயமான திவ்யா தற்போது தன்னுடைய கணவருக்காக வெளியிட்ட பதிவு பலருடைய வாழ்த்துக்களை பெற்று வருகிறது.

தற்போது திவ்யா உதயா டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் செவ்வந்தி சீரியலில் நடித்து வருகிறார்.

செவ்வந்தி சீரியல் தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ரோஜா சீரியலில் ரீமேக் தானாம்.

English summary

Divya shared the news of her pregnancy with her fans through her Instagram page. In this situation, Divya has said to the photo that she published, "Until my last day, I will love you".