பெற்றோர் ஆசியுடன் தான் ஷபானாவின் திருமணம் நடைபெற்றதா??ஆதாரத்தை வெளியிட்ட ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஷபானாவின் திடீர் திருமணம் ரசிகர்களின் மத்தியில் பல்வேறு குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஷபானா மதம் மாறி திருமணம் செய்து கொள்வதால் வீட்டில் பெற்றோர் சம்மதிக்கவில்லை என்று பல்வேறு புரளிகள் பரவிய வண்ணம் இருந்தது.

ஷபானா திருமணம் முடிந்து ஒரு சில நாட்களுக்கு பிறகு அவருடைய ரசிகர்கள் ஷபானாவின் அம்மாவின் சம்மதத்தோடு தான் அவருக்கு திருமணம் முடிந்து இருக்கிறது என்று ஆதாரத்தை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Many people were raising rumours that shabana's mother was not present at her wedding. Fans have been posting a picture of his mother participating.