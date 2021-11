ஒரே ஸ்டெப்.. மொத்த ரசிகர்களையும் திரும்பி பார்க்க வைத்த சிவாங்கி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஒரே ஸ்டெப்பில் மொத்த ட்ரிப்பையும் கவர் செய்து சிவாங்கி போட்ட ஆட்டத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் அசந்து போயுள்ளனர்.

க்யூட்டான சிவாங்கிக்கு ரசிகர்களின் வெயிட்டான வாழ்த்துக்கள் குவித்து வருகிறது.

சமூக வலைத்தளத்தில் இவருடைய வேற லெவல் டான்ஸ் வீடியோ வைரலாக பரவி வருகிறது.

செல்ல சிரிப்பால் ரசிகர்களின் மனதை கொள்ளை கொண்ட சிவாங்கி... ஆர்ப்பரிக்கும் ரசிகர்கள்

English summary

Fans have also been pouring in greetings after seeing Shivangi's dance video. Many fans have been flying their hardins and expressing their support.