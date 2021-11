சின்னத்திரையின் க்யூட் காதலர்களான ரேஷ்மா மற்றும் மதன் திருமணம்...வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: காதலர்களாக இருந்து கணவன் மனைவியாக மாறி இருக்கும் சின்னத்துரை தம்பதியினருக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

சின்னத்திரையில் அடுத்தடுத்த திருமணங்கள் ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியை கொடுத்து வருகிறது.

கொட்டும் மழையிலும் மணக்கோலத்தில் இருக்கும் புது ஜோடி களில் போட்டோக்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

English summary

Reshma and Madan, who were lovers of the small screen, are currently married. Fans and the film fraternity have been congratulating them.