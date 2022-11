எதிர்நீச்சல் சீரியலில் இருந்து விலகல்!? காரணத்தை விளக்கிய நடிகர்.. அட இதுதான் உண்மையாம்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எதிர்நீச்சல் சீரியலில் நாச்சியப்பனாக நடிக்கும் சௌமியன் அந்த சீரியலை விட்டு விலக இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில் அதற்கான விளக்கத்தை அவர் ரசிகர்களிடம் பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

இதனால்தான் இப்படி ஒரு செய்தி வெளியே வந்தது என்று தெரியவில்லை ஆனால் நான் இந்த சீரியலை விட்டு விலகவில்லை என்று ரசிகர்களுக்கு தன்னுடைய விளக்கத்தை செளமியன் கொடுத்திருக்கிறார்.

English summary

While there were reports that Soumyan, who plays the lead in the Ethirneechal serial, has left the serial, he has shared an explanation with the fans.I don't know why such a news came out because of this, but Soumyan has given his explanation to the fans that I have not left this serial.