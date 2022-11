எதிர்நீச்சல் சீரியலில் இருந்து விலகப் போகும் நடிகர்..இனி இவருக்கு பதில் விஜய் டிவி நடிகர் தானாம்!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் கதாநாயகியின் அப்பாவாக நாச்சியப்பன் கேரக்டரில் நடிக்கும் நடிகர் சீரியலை விட்டு வெளியேறப் போவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

அவருக்கு பதிலாக விஜய் டிவி பாரதிகண்ணம்மா சீரியல் நடிகர் இனி ஜனனியின் அப்பாவாக நாச்சியப்பன் கேரக்டரில் நடிக்க இருக்கிறாராம்.

English summary

It has been reported that the actor who is playing the character of Nachiyappan as the heroine's father in the Sun TV serial Ethirneechal is going to leave the serial.Instead of him, the Vijay TV Bharathikannamma serial actor is now playing the character of Nachiyappan as Janani's father.