கடைசி நாளில் சரண் கையில் ஏற்பட்ட காயம்..வலியிலும் உமாபதியை நினைத்து வருத்தம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கையில் சொட்டசொட்ட ரத்தம் வடிந்தாலும் சரண் செய்த செய்கை அனைவரையும் மிரள வைத்துள்ளது.

இதுதான் பாசமா?? என்று ரசிகர்கள் உச்சுக் கொட்டி வருகின்றனர்.

தான் ஜெயித்தாலும் தோற்றுப்போன உமாபதியை நினைத்து வருந்திய சரணை பார்த்து ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி.

English summary

Charan says that Umapathy did not win even though he won the last Test on Survivor show. Fans are delighted to see Charan's affection