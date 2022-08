திருமண நாளில் மகிழ்ச்சியான செய்தியை சொன்ன ரோஜா சீரியல் நடிகை.. வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ரோஜா சீரியலில் அனுவாக நடிக்கும் அக்ஷயா ரசிகர்களிடம் மகிழ்ச்சியான செய்தியை பகிர்ந்துள்ளார்.

திருமணம் முடிந்ததே தெரியாமல் இருந்த ரசிகர்கள் தற்போது அக்ஷயா கர்ப்பமாக இருக்கும் செய்தியை கேட்டதும் அதிர்ச்சி அடைந்து உள்ளார்களாம்.

இத்தனை நாட்களாக மறைத்து வைத்த உண்மையை திடீரென்று கேள்விப்பட்டதும் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தாலும் வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

English summary

Akshaya has posted on Instagram to celebrate his second wedding anniversary at a time when Vinayagar Chaturthi and all the fans and celebrities are congratulating the fans. Not only that, she is also telling her fans that she is pregnant.