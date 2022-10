பொதுவாக எல்லோரையும் அப்படி நினைக்க கூடாது... நெகிழ்ச்சியாய் பேசிய ராஜலட்சுமி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலமான ராஜலட்சுமி மக்களின் பொதுவான பார்வையை குறித்து நெகிழ்ச்சியாக பேசி இருக்கிறார்.

ஒருவர் தப்பு செய்தால் நாம் மொத்தமாக அனைவரையும் சேர்த்து குறை கூறக்கூடாது என்று ராஜலட்சுமி அட்வைஸுக்கு வாழ்த்துக்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

Rajalakshmi, who became popular with the show Super Singer, has spoken passionately about the common perception of people.Congratulations are growing for Rajalakshmi Advice that if one person makes a mistake, we should not blame everyone together.