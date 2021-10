பிக்பாஸில் ஆரம்பமாச்சு குழாயடி சண்டை... இந்த வாரம் உருளப் போவது யாருடைய தலை

Television

சென்னை: கலகலப்பாக இருந்த பிக்பாஸ் இப்போது களை கட்ட ஆரம்பித்து இருக்கிறது.

ஒற்றுமை என்றால் அதற்கு நாங்கள் தான் அடையாளம் என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்த போட்டியாளர்களுக்குள் பிரச்சனை பூகம்பமாக வெடித்திருக்கிறது.

இன்றைய மூன்று ப்ரமோக்களும் காயினால் பூதாகரமாக பிரச்சனைகளை கிளப்பிக் கொண்டிருக்கிறது.

English summary

Netizens are wondering if kamal will be leading the panchayat this week for the contestants who are crying because of the aggressive fights on Bigg Boss.