பாவாடை தாவணியில் கொஞ்சலான வீடியோவை வெளியிட்ட சுருதி...சுற்றி வரும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியே வந்த பிறகு சுருதி சமூக வலைத்தளத்தில் ஆக்டிவாக இருந்து வருகிறார்.

இவர் இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட ரீல்ஸ் வீடியோ ரசிகர்களின் மத்தியில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

பாவாடை தாவணியில் இவரைப் பார்த்ததும் ரசிகர்களால் லைக் பட்டன் தெரித்து வருகிறது.

உள்ளதை உள்ளபடி காட்டும் கண்ணாடி.. டாஸ்க் வைத்து வேட்டு வைக்கும் பிக் பாஸ்

English summary

The reels video released by The Suruthi after coming out of Bigg Boss is currently going viral on Instagram.