தன்னுடைய மோட்டிவேஷனல் இதுதான்... ரகசியத்தை வெளியிட்ட விஜி

சென்னை: சர்வைவர் நிகழ்ச்சியில் தன்னுடைய வெற்றிக்கு காரணம் இதுதான் என்று விஜி கூறியிருக்கிறார்.

அம்மாவாக மாறிய பிறகுதான் தைரியமாக மாறினேன் என்று தாய்மையின் பெருமையை எடுத்துக் கூறி அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

விஜியின் வெற்றியைப் பார்த்து மலைத்து போய் உள்ளனர் நெகட்டிவர்ஸ்.

Viji has revealed that this is the secret of his success. Many fans have been congratulating him on what he has said.