வார்த்தைகளால் மதிப்பை இழந்த சிபி...இதை யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை

oi-V Vasanthi

சென்னை: தாமரையை பற்றி சிபி பேசிய வார்த்தைகளை கேட்டு ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றனர்.

சபை நாகரீகம் என்பது இல்லாமல் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசலாமா என கண்டனங்கள் குவிந்து வருகிறது.

இதுவரைக்கும் இவர் வாங்கி வைத்திருந்த நல்ல பெயர்கள் எல்லாம் தற்போது நெகட்டிவாக மாறிவிட்டது என ரசிகர்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.

English summary

Ciby's word about Thamari has started the problem. Fans have been spreading comments against Ciby asking if they can look at a woman in public and ask her like this