நான் முதுகில் குத்தி விட்டேன் என்று சொல்கிறார்கள்...என் பக்கம் நியாயம் இருக்கு.. விஜியின் குமுறல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சர்வைவர் நிகழ்ச்சியில் கடைசி நேரத்தில் விஜி நடந்துகொண்டது பற்றி பல்வேறு கருத்துக்கள் வெளியாகி வருகிறது.

கடைசி நேரத்தில் விஜி இரட்டை வேஷம் போட்டு விட்டார் என்று நெட்டிசன்கள் பலர் குறைகூறி வருகின்றனர்.

தன் பக்கத்து நியாயத்தையும் அன்று நடந்ததையும் விஜி தற்போது தெளிவாக விளக்கியுள்ளார்.

English summary

Vijayalakshmi has commented on Netizens' opinion that Vijayalakshmi changed his mind last time. She has released her side of the argument.