கடந்து வந்தது எளிமையானது அல்ல...கால் பாதத்தை காட்டி தத்துவம் சொன்ன விஜி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சர்வைவர் நிகழ்ச்சியில் வெற்றி பெற்ற பிறகு விஜயலட்சுமி வெளியிட்ட போட்டோஸ் இன்ஸ்டாகிராமில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

தன்னை பற்றி தவறாக பேசும் நெகட்டிவர்ஸ்களுக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக விஜயலட்சுமி போஸ்ட் வெளியிட்டுள்ளார்.

கடந்து வந்த பாதை எளிமையானது அல்ல என்று தன் பாதத்தை காட்டி விஜி பலரையும் ஃபீல் பண்ண வைத்துள்ளார்.

English summary

Vijayalakshmi thanked the fans for congratulating them on their success in the Survivor show. As such he has told philosophies to fans who send him negative comments about himself.