அர்ணவுக்கு ஜாமீன் கிடைக்காதது குறித்து திவ்யா வெளியிட்ட பதிவு.. கடைசியில் உருக்கமான தகவல்கள்

சென்னை: கர்ப்பமாக இருக்கும் சின்னத்திரை நடிகை திவ்யாவை அடித்து துன்புறுத்துவதற்காக அவருடைய கணவர் அர்ணவ் கைது செய்யப்பட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த நிலையில் திவ்யா பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

உண்மை எப்போதும் வெல்லும் என்று திவ்யா வெளியிட்ட பதிவிற்கு ரசிகர்கள் பலர் ஆதரவு குறித்து வருகிறார்கள்.

actress Divya husband Arnaav has been arrested and remanded in custody for beating and harassing pregnant Divya. In this situation, Divya has published a post. Many fans are coming to support the post published by Divya saying that truth always wins.