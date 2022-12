திருமண நாளில் கிடைத்த மகிழ்ச்சி..நெகிழ்ச்சியாய் பதிவு வெளியிட்ட விஜேமணிமேகலை..குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவி தொகுப்பாளராக இருக்கும் மணிமேகலை தன்னுடைய திருமண நாளில் எதிர்பார்க்காத மகிழ்ச்சி கிடைத்து இருக்கிறது என்று ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

திருமண நாளில் எதிர்பார்க்காத பரிசு கிடைத்து விட்ட மகிழ்ச்சியில் விஜே மணிமேகலை வெளியிட்ட பதிவுக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

விஜய் டிவி ராமர் வீட்டில் குவியும் பிரபலங்கள்.. கனவு நிறைவேறிய மகிழ்ச்சி.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்

English summary

Vijay has shared with his fans that Manimegalai, who is a TV anchor, is getting unexpected happiness on her wedding day.Congratulations are pouring in for VJ Manimegalai's post on the joy of getting an unexpected gift on his wedding day.