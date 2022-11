மஞ்சள் தாலி, கண்ணில் ஏக்கம் திருமணம் முடிந்த சில நாளில்.. ரித்திகா வெளியிட்ட திடீர் வீடியோ!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலின் அமிர்தாவாக நடிக்கும் ரித்திகா சமீபத்தில் திருமணம் முடிந்த நிலையில் திடீரென வெளியிட்ட வீடியோ ரசிகர்கள் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

திருமணத்திற்கு பிறகும் எப்போதும் போல எளிமையாக கேரளாவில் இவர் கலக்கலாக பல வீடியோக்களை எடுத்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டு இருக்கிறார் .கண்களின் ஏக்கத்தோடு கேரளாவின் அழகை காட்டிய இவருக்கு ரசிகர்கள் பலர் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Ritika, who is playing the role of Amrita in the serial Bhakyalakshmi on Vijay TV, recently released a video that has been shared by many fans.Even after marriage, she has taken many videos and posted them on the social network in Kerala.