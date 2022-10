பிக் பாஸ் 6 போட்டியாளரை குறித்து பாலாஜி முருகதாஸ் மறைமுகமாக வெளியிட்ட ட்வீட்.. ஓ... இது..அது இல்ல?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசனில் கலந்து கொண்டிருக்கும் போட்டியாளர் ஒருவரை பற்றி பாலாஜி முருகதாஸ் மறைமுகமாக தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார் .

நேற்றைய எபிசோட்டில் போட்டியாளர்களுக்குள் ஏற்பட்ட கலந்துரையாடலை மனதில் வைத்து தான் பாலாஜி முருகதாஸ் இப்படி ஒரு ட்வீட் போட்டுள்ளார் என்று ரசிகர்கள் கருத்து கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

Balaji Murugadoss has indirectly published a post on his Twitter page about a contestant participating in the sixth season of Bigg Boss. Fans are suggesting that Balaji Murugadoss has posted such a tweet keeping in mind the discussion that took place between the contestants in yesterday's episode.