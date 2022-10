சிறந்த சின்னத்திரை நடிகை பட்டியலில் இடம் பிடித்த நடிகைகள்... போட்டிகள் பயங்கரமாக தான் இருக்கிறது!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கடந்த மாதம் ரசிகர்களை அதிகமாக கவர்ந்த சின்னத்திரை நடிகைகள் விவரங்களை தனியார் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. அதை ரசிகர்கள் அதிகமாக பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

கடந்த மாதம் சன் டிவி விஜய் டிவி சீரியல் நடிகைகள் ரசிகர்களை அதிகமாக கவர்ந்ததாக அதில் கூறியுள்ளனர்.

முதல் இடத்தில் சன் டிவி கயல் சீரியல் சைத்ரா ரெட்டி இருந்து வருவதாக அந்த அறிக்கை கூறுகிறது.

இப்ப சந்தோஷமா திவ்யா..ஆவேசமாக கேட்ட செல்லம்மா சீரியல் அர்ணவ்.. புழல் சிறையில் அடைப்பு

English summary

The private company ormax media company has released the details of the small screen actresses who attracted the fans the most last month. Fans are sharing it more. Last month Sun TV Vijay TV serial actresses have said that they have attracted more fans.The report says that Sun TV Kayal serial Chaitra Reddy is on the top spot.