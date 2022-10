பிக் பாஸ் இந்த சீசனின் காதல் புறா இவர்கள் தானாம்.. அதனால் தான் இப்படியா? கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு சீசனிலும் காதல் ஜோடிகள் உருவாகி விடுவது வழக்கமான ஒன்றுதான். அது போல தான் தற்போதைய சீசனிலும் இருக்கிறது என்று போட்டியாளர்களே கலாய்த்து இருக்கிறார்கள்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் வெளியே பார்ப்பது கொஞ்சம் தான் ஆனால் உள்ளே நடப்பது ஏராளம் அதை வைத்து சக போட்டியாளர்கள் கலாய்த்ததை தற்போது ரசிகர்கள் நினைவுப்படுத்தி இருக்கிறார்கள்.

அந்த வகையில் இந்த முறை காதல் ஜோடியாக வலம் வருவது அசல் கோளாறு மற்றும் நிவாதினி என்று சக போட்டியாளர்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

English summary

It is a regular thing in Bigg Boss that romantic couples are formed in every season. The contestants are complaining that the same is the case in the current season. There is little to see outside but there is a lot going on inside and the fans are now remembering that the fellow contestants have messed up. In that way, the fellow contestants are complaining that the love couple crawling this time is an original disorder and Niwadini.