கடைசி நேரத்தில் அசீம் குழந்தை பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் வராத காரணம்.. உண்மையை கூறிய அசீமின் தம்பி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் அதிகமான ரசிகர்களின் ஆதரவை பெற்று இருக்கும் போட்டியாளர்களில் ஒருவராக அசீம் இருக்கிறார்.

அசீம் கமல்ஹாசன் இடமும் பிக் பாஸ் இடமும் தன்னுடைய மகன் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேண்டும் என்று ஆரம்பத்தில் இருந்து தன்னுடைய ஆசையை கூறி வந்தார்.

ஆனால் யாரும் எதிர்பார்க்காத மாதிரி கடைசி நேரத்தில் அசீமுடைய மகன் பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் வரவில்லை.

முதல்முறையாக அசீமுடைய மகன் எதற்காக வரவில்லை என்று காரணத்தை அசீமுடைய தம்பி கூறி இருக்கிறார்.

கடைசி நேரத்தில் அசீம் பற்றி பிரசாந்த் போட்ட பதிவு.. கேள்விகளை எழுப்பி வச்சி செய்யும் நெட்டிசன்கள்

English summary

Azeem is one of the most popular contestants in Bigg Boss Tamil Season 6.Azeem Kamal Haasan and Bigg Boss have been expressing their desire for their son to appear on Bigg Boss since the beginning.But as no one expected, Azeem's son did not enter the Bigg Boss house at the last moment.For the first time, Azeem's brother has given the reason why his son did not come.