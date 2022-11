போன் நம்பர் கேட்ட ராபர்ட் மாஸ்டருக்கு ரட்சிதா கொடுத்த பதில்... முடிவு இப்பவே தெரிஞ்சிடிச்சோ!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி யில் இருக்கும் ரட்சிதாவிடம் ராபர்ட் மாஸ்டர் நேற்று போன் நம்பர் கேட்டிருக்கிறார். இதை குறித்து நெட்டிசன்கள் பலரும் சமூக வலைத்தளத்தில் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி தொடங்கிய ஆரம்பம் முதலே ராபர்ட் மாஸ்டர் ரட்சிதாவிடம் அதிகமாக உரிமை எடுத்து பழகிக் கொள்வதை பார்த்த நெட்டிசன்கள் காண்டாகி இருக்கும் நிலையில் நேற்று எபிசோட்டில் ராபர்ட் மாஸ்டரின் கேள்விகளுக்கு ரட்சிதா கொடுத்த பதில் சிறப்பாக இருந்தது என்று பலர் பாராட்டி வருகிறார்கள்.

காதலி அனுப்பிய பொருளால் புலம்பும் ராபர்ட் மாஸ்டர்.. பிக் பாஸ் உள்ளே இப்படி ஒரு ரகசியங்கள் நடக்குதா?

English summary

Robert Master asked Rachitha who is in Bigg Boss Tamil Season 6 for her phone number yesterday. Many netizens are talking about this on social media.Since the beginning of the Bigg Boss show, many netizens have seen Robert master taking too much rights to Rachitha and many people are praising that Rachitha answer to Robert master's questions in yesterday's episode was excellent.